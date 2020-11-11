الاتحاد الأوربي يأمل في انتقال سلس للسلطة بواشنطن

أعرب مفوض الأمن والسياة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي عن أمله في انتقال السلطة بسلاسة في الولايات المتحدة ودون معوقات، بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية هناك.
وقال بوريل خلال افتتاح الجلسة العامة للبرلمان الأوروبياليوم الأربعاء: "الرئيس الأمريكي المعلن انتخابه جو بايدن يتطلع للعمل مع حلفاء الولايات المتحدة، ونحن ننظر إلى علاقتنا مع أمريكا كأولوية، ونحن شركاء لهم ويجب أن تبنى العلاقة على الشراكة".
وأضاف: "سنتعاون لمواجهة التحديات مثل وباء كورونا المستجد وتعزيز الاستعداد للأزمات الصحية، ومناقشة قضايا بينها ما يتعلق بالصين وإيران والناتو".
وتابع: "علينا الانتظار حتى تصبح الأمور رسمية حتى 20 يناير، لأنها عملية انتقال طويلة وأتمنى أن تتم بدون معوقات".
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