أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 21 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2100 حالة. 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2100 حالة. وأضافت الوزارة، في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 1529 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 74 ألفًا و522 مصابًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 21 وفاة و1529 إصابة بفيروس كورونا في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.