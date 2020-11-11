النمسا تقدم مساعدات عاجلة للاجئين السوريين فى الأردن ولبنان

أعلنت النمسا اليوم عن تقديم مساعدات عاجلة للاجئين السوريين في الأردن، ولبنان قدرها مليون يورو.



وذكر بيان لوزارة الخارجية، اليوم، الأربعاء، أن الحرب في سوريا المستمرة منذ ربيع 2011 تسببت في أكبر كارثة للاجئين في التاريخ الحديث للشرق الأوسط حيث يمثل التدفق الكبير للاجئين اختبارًا هائلاً للقدرة على التحمل بالنسبة للبلدان المضيفة مثل لبنان والأردن.



وأضاف البيان أن تفشي وباء



وأشار إلى أن الحكومة النمساوية قررت في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء دعم مشاريع المساعدات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية النمساوية للاجئين السوريين في لبنان والأردن بمبلغ إجمالي قدره مليون يورو من صندوق الكوارث الخارجية.



يشار إلى أن النمسا قدمت في عامي 2019 و2020 وحدهما ما يقرب من 15 مليون يورو من صندوق الكوارث الخارجية لهذه المنطقة الصعبة. للاجئين اختبارًا هائلاً للقدرة على التحمل بالنسبة للبلدان المضيفة مثل لبنان والأردن.وأضاف البيان أن تفشي وباء كورونا والوضع في بيروت بعد الانفجار أغسطس الماضي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتوتر في لبنان.وأشار إلى أن الحكومة النمساوية قررت في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء دعم مشاريع المساعدات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية النمساوية للاجئين السوريين في لبنان والأردن بمبلغ إجمالي قدره مليون يورو من صندوق الكوارث الخارجية.يشار إلى أن النمسا قدمت في عامي 2019 و2020 وحدهما ما يقرب من 15 مليون يورو من صندوق الكوارث الخارجية لهذه المنطقة الصعبة.

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