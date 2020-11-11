زلزال جديد يضرب ساحل تركيا على بحر إيجه

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بحر إيجة قبالة خليج كوساداسي.
وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا أن بحر إيجة شهد في الساعة 9:49 صباح اليوم الأربعاء هزة أرضية متوسطة شعر بها سكان عديدمن المدن بينها إزمير ومانيسا ومحيطهما.
ووقعت الهزة على بعد حوالي 18 كم من خليج كوساداسي، وعمق 7 كيلومترات من سطح البحر.
وفي اليونان، قال معهد أثينا للجيوديناميك، إن هزة أرضية بلغت قوتها الأولية4.2 درجة على مقياس ريختر وقعت قبالة جزيرة ساموس بشرق بحر إيجه اليوم.
وذكر أن الهزة وقعت تحت سطح البحر في الساعة 8.49 صباحا بالتوقيت المحلي على بعد 13 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة، دون أنباء عن أضرار أو اصابات.
وأواخر الشهر الماضي ضربت هزة أرضية عنيفة بقوة 6.6 درجة مدينة إزمير وخلفت 115 قتيلا.
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