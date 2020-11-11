مقتل دواعش وشراء رافال.. العراق تتصدر تريندات السعودية

تصدرت العراق، مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية أن الطيران الفرنسي في التحالف الدولي قتل ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي الدولة.

ضربات جوية

وذكرت في بيان صحفي، أن "الطيران الفرنسي نفذ ضربات جوية في جبال قره جوغ بمحافظة نينوى، أسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين وتدمير أربعة أوكار تابعة لهم".

وأضافت أن "هذه الضربات جاءت بأمر من قيادة العمليات المشتركة العراقية".

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رافال للعراق

فيما قال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، إن هناك رغبة في التعاقد مع فرنسا لشراء مقاتلات من طراز "رافال".

وأجرى عناد، زيارة رسمية الجمعة الماضية إلى فرنسا، حيث التقى نظيرته فلورنس بارلي في باريس، وفق بيان لوزارة الدفاع.

وأضاف الوزير العراقي، أن "الهدف الوحيد من زيارتي فرنسا هو لتعزيز قدرات الجيش العراقي بأحدث الأسلحة والمعدات".

وأوضح أن "هناك رغبة بالتعاقد لشراء طائرات رافال الجيل الرابع بلس من فرنسا".

وتابع "سيتم عرض قرار التعاقد بشأن شراء الطائرات على مجلس الوزراء"، دون تحديد موعد".

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زيارة رسمية

وفي 27 أغسطس الماضي، أجرت بارلي زيارة رسمية إلى العراق، حيث اتفقت مع عناد، على التعاون في المجال العسكري.

وفرنسا عضو في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بالعراق وسوريا الذي أسس عام 2014.

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طائرات العراق

يمتلك العراق 20 طائرة من طراز T6 متعددة الأغراض العسكرية، إضافة إلى 36 مقاتلة اف 16، وطائرات سوخوي الهجومية الروسية، وتي 50 الكورية الجنوبية، إلى جانب طيران الجيش الذي يمتلك مروحيات هجومية روسية وأميركية المنشأ، وفق بيانات رسمية سابقة.

وكشف رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، محمد رضا، السنة الماضية عن توجه حكومي

لتنويع مصادر تسليح الجيش من عدة دول، وعدم الاعتماد على الأسلحة الأميركية.

انتقادات واسعة

وعلى مدى السنوات الماضية أبدى ساسة العراق انتقادات واسعة لتأخر الجانب الأميركي في تزويد قوات بلادهم بالأسلحة والعتاد، خصوصا خلال الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي عامي 2014 - 2017.

وكان السفير العراقي لدى روسيا، حيدر منصور هادي العذاري، نفى في فبراير 2018 تقارير عن إجراء بلاده مفاوضات مع موسكو بشأن اقتناء منظومة "إس-400" الروسية.

ولم يستبعد السفير حينها في مقابلة مع وكالة سبوتينيك الروسية امكانية اجراء مفاوضات في المستقبل مع الجانب الروسي لاقتناء المنظومة حيث مثل العراق طيلة عقود من تاريخه سوقا للسلاح الروسي.

فصائل موالية لإيران

وتسعى فصائل موالية لإيران في العراق لإخراج ما تبقى من الجيش الأميركي في العراق وذلك لفسح المجال امام النفوذ الإيراني.

والسبت دفع الحشد الشعبي بالمئات من أنصاره إلى شوارع بغداد في مظاهرات حاشدة للمطالبة بخروج القوات الأميركية من العراق وذلك بعد أشهر من تصويت البرلمان العراقي في هذا الاتجاه عقب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد أبومهدي المهندس في غارة أميركية استهدفت موكبهما فجر الثالث من يناير الماضي.