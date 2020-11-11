الصحة العالمية تحذر من ارتفاع إصابات كورونا في الولايات المتحدة

رجح المكتب الإقليمي للأمريكتين بمنظمة الصحة العالمية، أن تتخطى الولايات المتحدة قريبا حاجز الـ10 ملايين إصابة بفيروس كورونا، في ظل استمرار الارتفاعالقياسي لحصيلة الإصابات فيها.
وأوضح المدير المساعد للمكتب جارباس باربوسا، أن المنظمة تحذر من أن حالات كوروناآخذة في الارتفاع في الأمريكيتين، حيث سجلت 150 ألف حالة يوميا في المتوسط في الأسبوع الماضي.
وأضاف: "أجزاء من كندا وبعض مناطق المكسيك وبينها العاصمة، تشهد زيادات حادة في معدل الإصابات".
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