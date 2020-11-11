التحالف العربي يدمر زورقين مفخخين لميليشيا الحوثي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2020 9:42 مساءً

أعلن التحالف العربي، الأربعاء، تدمير زورقين مفخخين لميليشيا الحوثي الإرهابية جنوبي البحر الأحمر.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إنه تم اعتراض وتدمير الزروقين الحوثيين حيث شكلا تهديداً وشيكاً على خطوط الملاحة البحرية جنوبي البحر الأحمر.

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وأضاف المالكي أن قوات التحالف البحرية رصدت مساء اليوم الأربعاء محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وتابع المالكي، أنه تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وبيّن أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدّد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.