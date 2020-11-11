كوهين: ترامب لن يعود إلى البيت الأبيض بعد الميلاد

دونالد ترامب
بعدما أعلنت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، فوز الرئيس دونالد ترامب بولاية ألاسكا، وذلك بالتزامن مع قرار إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا، توقع المحامي السابق لترامب، مايكل كوهين ، أن الأخير لن يعود إلى البيت الأبيض بعد أن يقضي عطلة عيد الميلاد في منتجع مار ألاغو في فلوريدا.
وفي حديث لقناة “MSNBC”، قال كوهين إن ترامب عادة ما يعود من المنتجع في 5 أو 6 من شهر يناير.
وأضاف: أشك بأنه سيعود إلى واشنطن هذه المرة، و”ترامب لن يذهب إلى حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، لأنه لا يمكن أن يجلس وهو يعلم أن الكاميرات عليه وأن العالم ينظر إليه على أنه خاسر… لا يمكنه فعل ذلك”.
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