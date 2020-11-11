مسٶولو إشبيلية غاضبون من جامعة الكرة بسبب مهاجم “الأسود”

عبر مسٶولو فريق إشبيلية الاسباني عن استياٸهم الشديد من المناداة علی مهاجم الفريق يوسف النصيري للمشاركة في التجمع الاعدادي للمنتخب الوطني ومبارتي افريقيا الوسطی رغم معاناته من الإصابة.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الاسبانية المتخصصة أن المدرب لوبيتيغي أنهى المباراة ضد اوساسونا غاضبًا رغم الفوز بسبب اصابة الثلاثي خيسوس نافاس، ماركوس أكونيا ويوسف النصيري.

وشدد المصدر ذاته علی كونه نافاس وماركوس اعفيا من المشاركة الدولية مع منتخبيهما، في وقت أصرت فيه الجامعة الملكية المغربية علی حضور النصيري رغم اصابته.

وأكد المصدر ذاته أن النصيري اضطر إلى السفر أمس الاثنين الی المغرب على الرغم من إشعارات من إشبيلية بإصابة اللاعب، والتأكيد علی أنه يفضل أن يتعافى في إسبانيا.

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