الوداد “يعلن” عودة نادر المياغري لتدريب حراس المرمی

أعلن نادي الوداد البيضاوي اليوم عبر حسابه الرسمي”فيسيوك” عودة الحارس السابق للفريق نادر لمياغري مدربا للحراس، خلفا لسعيد بادو.

وجاء التعاقد مع نادر المياغري بعد أن قررت إدارة الفريق إجراء تغييرات جدرية داخل القلعة الحمراء، بعد موسم لم يتوج خلاله الوداد بأي لقب.

وكان لمياغري الحارس الرسمي للوداد البيضاوي، كما حمل قميص المنتخب المغربي في عدة مناسبات قبل اعتزاله، واشتغل كمدرب حراس في الإمارات، في الفترة الأخيرة، قبل أن يقرر العودة للمغرب عبر بوابة الوداد.