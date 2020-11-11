تصنيف البرامج الأكثر مشاهدة.. الدراما تسيطر على المراكز الأولى

تواصل المسلسلات حصد حصة الأسد من مشاهدات المغاربة مقارنة مع باقي البرامج التلفزية، إذ لا تزال المسلسلات التركية في صدارة التصنيف.
وحسب أرقام مركز سيوميد لقياس نسب المشاهدة، الخاصة بالأسبوع، الممتد من 4 نونبر الحالي إلى 10 منه، فقد تصدر المسلسل التركي الوعد المبثوث على القناة الثانية، قائمة الأكثر مشاهدة بـ8.10 مليون مشاهد.
واحتل المسلسل التركي رهينة الحب، الذي يبث هو الآخر على شاشة القناة الثانية، المركز الثاني بـ6.10 مليون مشاهدة.
وحصد المسلسل المغربي هاينة، الذي يبث على القناة الأولى المركز الثالث بـ5.05 مليون مشاهد، تابعوا إحدى حلقات الأسبوع الماضي.
وتعكس الأرقام المعلنة أعلاه مدى إقبال المغاربة على الدراما، مقارنة مع باقي أنواع البرامج الإخبارية، والترفيهية، وغيرها.
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