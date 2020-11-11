شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6ر4 درجات يضرب منطقة ام قدير في الكويت والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 ضرب زلزال بلغت قوته 6ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم منطقة أم قدير غربي الكويت، وشعر بها معظم سكان المحافظات الكويتية.

Advertisements وأكد مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور عبدالله العنزي أن الزلزال وقع جنوب غرب الكويت في منطقة (المناقيش- أم قدير) تمام الساعة 56ر5 مساء بتوقيت دولة الكويت على عمق 11 كم.

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