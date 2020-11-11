شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. تعيين ولي العهد «سلمان بن حمد» رئيساً لمجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوماً ملكياً بتعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء. يذكر أن الديوان الملكي البحريني، أعلن اليوم الأربعاء، عن وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء.

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