شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ترامب ترفع دعوى لإلغاء نتيجة ميشيجان والان نبدء بالتفاصيل

رفعت الحملة الانتخابية للرئيس الجمهوري دونالد ترامب اليوم الأربعاء دعوى قضائية في ولاية ميشيجان لمنعها من توثيق فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بأصوات الولاية.

ووفقا لشكوى رفعت في محكمة اتحادية في غرب ميشيجان فقد تقدم عديدون بشهادات تصف ما قالوا إنها مخالفات وقعت خلال التصويت بالتركيز على معقل للديمقراطيين وهو مقاطعة وين التي تضم مدينة ديترويت.

وتلك المزاعم مماثلة لتلك التي رفعت بها الحملة وبعض الجمهوريين دعاوى قضائية وطعونا في عدة ولايات. وقال خبراء قانونيون إن تلك المساعي لن تسفر على الأرجح عن تغيير النتيجة التي فاز فيها بايدن بالرئاسة.