وفاة رئيس وزراء البحرين

توفّي رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن 84 عاماً في الولايات المتحدة الأربعاء، بعدما أمضى 49 عاماً في منصبه وهي الولاية الأطول لرئيس حكومة على مستوى العالم.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أنّ رئيس الوزراء توفي في مستشفى في الولايات المتحدة حيث كان يتلقى العلاج جراء مشاكل صحية، على أن تجري مراسم الدفن بعد وصول جثمانه إلى بلده وأن "تقتصر على عدد محدد من الأقارب"، في ظل التدابير المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأمر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم غد الخميس.

وكان الأمير الراحل شاهداً على بناء المملكة منذ تأسيسها.

ونعى مجلس الشورى البحريني ووزارة الخارجية ومسؤولون في الدولة رئيس الوزراء الراحل.

وكتب مستشار شؤون الإعلام في ديوان ولي العهد عيسى الحمّاد على تويتر "حملت هم الوطن وأبناءه وكنت مثالاً للإخلاص للوطن وملكه".

وتابع "ستظل مدرسة ننهل من علومها الكثير، ستبقى في قلوبنا وستبقى ذكراك الطيبة في ذاكرة الوطن".

كما تقدم قادة الكويت وعُمان والإمارات بالتعزية.

وكتب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على تويتر معزياً "مسيرة ممتدة في خدمة بلده ورحلة تنموية ساهمت في صياغة تاريخ البحرين الحديث".