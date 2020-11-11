دولة عربية تسجل 5419 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية الأربعاء تسجيل 81 وفاة و5419 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 126,401، والوفيات إلى 1,467.
وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 344، فيما غادرت 167 حالة المستشفيات بعد شفائها.
ويبلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات، وفقاً للصحة، 1,784 حالة، منها 405 حالات على أسرة العناية الحثيثة.
وتم إجراء 21,342 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 2,117,042، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم إلى 25,3%.
ويبلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات، وفقاً للصحة، 1,784 حالة، منها 405 حالات على أسرة العناية الحثيثة.
وتم إجراء 21,342 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 2,117,042، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم إلى 25,3%.
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