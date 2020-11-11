شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الفريق السير جون لوريمر كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط في المملكة المتحدة الصديقة.

Advertisements وبحث خلال اللقاء الذي جرى بقصر البحر علاقات الصداقة و مختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تنميتها بما يعزز العمل المشترك بين البلدين. وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.. إلى جانب التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

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