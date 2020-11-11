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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محاولات تركية للتغلغل في مفاصل الجيش الصومالي (فيديوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف فيديوجراف بأن تركيا تحاول في الفترة الحالية السيطرة على جيش الصومال، كما أن السيطرة تأتي بهدف تحقيق أطماعها التوسعية خارج تركيا.
وأوضح الفيديوجراف بأن أنقرة تريد أن تكون الصومال قاعدة انطلاق للسيطرة على القرن الأفريقي ولكن.. ماذا فعلت للسيطرة على الجيش الصومالي فقد دشنت مركز تدريب لجنود الصومال في مقديشيو كما أن المركز سيخرج الدفعة الخامسة من المتدربين خلال الفترة السابقة والدفعة الواحدة تحتوي على قرابة ألفي و500 عسكري.
وانتهت تركيا من تدريب قرابة 15 إلى 16 ألف جندي صومالي كما أن العدد المدرب من تركيا يبلغ قرابة ثلثي جيش الصومال و التدريب لا تكون على القتال فقط بل تشمل السيطرة على الفكر كما أن مركز التدريب جاء بحجة دعم الجيش مقابل المليشيات المسلحة وفكرة المركز جعلت تركيا قريبة من مراكز وقادة الجيش بالبلاد.. فإلى متى تسيطر على الجيش الصومالي وهل تحقق أهدافها؟
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