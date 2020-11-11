شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ملك البحرين يعين ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد رئيساً للوزراء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كلّف ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد برئاسة مجلس الوزراء بعد ساعات من وفاة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي بقي رئيسا لحكومة المملكة طوال 49 عاما.



وجاء في قرار ملكي نشرته وكالة الأنباء الرسمية: أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك االبحرين أمرا ملكيا رقم (44) لسنة 2020، بتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة برئاسة مجلس الوزراء.

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