عباس يتقدم مشيعي جثمان عريقات

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وشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية في مراسم التشييع التي جرت بمقر الرئاسة في رام الله، بحضور أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة «فتح».واصطف حرس الشرف أثناء وصول جثمان عريقات إلى مقر الرئاسة، وتم عزف النشيد الوطني الفلسطيني، ثم وضع عباس إكليلا من الزهور على الجثمان قبل أن يتم نقله إلى أريحا لأداء الصلاة عليه وإتمام عملية الدفن.
وتوفي عريقات أمس الأول عن (65 عاما)، بعد أن أعلن في الثامن من الشهر الماضي إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن عانى من مضاعفات بسبب خضوعه لعملية زراعة رئة في 2017، مما أثر على جهاز المناعة لديه، كما اتضح أنه كان لديه عدوى بكتيرية، بالإضافة إلى فيروس كورونا.
وشغل عريقات منذ نحو عقدين منصب كبير المفاوضين الفلسطينيين، إلى جانب مناصب رسمية عدة في السلطة الفلسطينية وحركة فتح.
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