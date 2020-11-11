انفجار يهز العاصمة الإثيوبية

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وأوضح متحدث باسم الشرطة الاتحادية أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الانفجار له علاقة بالصراع في إقليم تيجراي الشمالي، حيث تشن القوات الإثيوبية عملية عسكرية فيه.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشرطة الاتحادية في إثيوبيا أمس عن وقوع انفجار أسفل جسر في العاصمة أديس أبابا، مما أسفر عن سقوط إصابات.وأوضح متحدث باسم الشرطة الاتحادية أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الانفجار له علاقة بالصراع في إقليم تيجراي الشمالي، حيث تشن القوات الإثيوبية عملية عسكرية فيه.

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