اخبار العالم

قضايا الإرهاب تسيطر على القمة المصرية اليونانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر قضايا الإرهاب تسيطر على القمة المصرية اليونانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - عقدت أعمال القمة المصرية اليونانية في العاصمة اليونانية أثينا أمس، والتي جمعت بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان «إن القمة تهدف إلى بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف».

والتقى السيسي خلال زيارته الرسمية لليونان رئيسة البلاد كاترينا ساكيللاروبولو، وتناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وسبل تحقيق التعايش بين الأديان.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قضايا الإرهاب تسيطر على القمة المصرية اليونانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا