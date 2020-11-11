قضايا الإرهاب تسيطر على القمة المصرية اليونانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت أعمال القمة المصرية اليونانية في العاصمة اليونانية أثينا أمس، والتي جمعت بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان «إن القمة تهدف إلى بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف».

والتقى السيسي خلال زيارته الرسمية لليونان رئيسة البلاد كاترينا ساكيللاروبولو، وتناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وسبل تحقيق التعايش بين الأديان.