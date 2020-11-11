540 عملية جراحة قلب مفتوح في انطلاق «نبض السعودية» بالمكلا

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ويشمل البرنامج تنفيذ 540 عملية في مجال جراحة القلب المفتوح بأنواعها للأطفال والكبار، وإجراء 1440 عملية في مجال القسطرة العلاجية بأنواعها، وتنفيذ 960 عملية في مجال القساطر التشخيصية، يستفيد منها 2940 مريضا، خلال المدة من 15 أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر المقبل، بالتعاون مع برنامج نبض الحياة لأمراض القلب.وسيتم خلال البرنامج إجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية في مدينة المكلا للمستفيدين من الأسر من ذوي الدخل المحدود في جميع أنحاء اليمن الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات اليمنية، وتوفير احتياجات المرضى من الأدوية، وإزالة معاناة الكثير من المصابين بأمراض القلب، والتثقيف الصحي لكل من يتلقى العلاج، كما سيجري إرسال فرق طبية تطوعية للإسهام في التخفيف من معاناة المرضى ونقل الخبرات للكوادر الصحية اليمنية.
وأكد الدكتور الربيعة على أنه استمرارا لنهج السعودية الإغاثي والإنساني الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، تقدمت المملكة دول العالم في حجم المساعدات الإنسانية، مبينا أن التوجيهات الكريمة جعلت المملكة في صدارة دول العالم في مساعدة الشعب اليمني الشقيق في كل مناطقه ومحافظاته دون تمييز.
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