مقاتلات التحالف تدمر منصة صواريخ شمال صنعاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت مقاتلات التحالف العربي أمس ضربة استهدفت موقعا عسكريا للحوثيين في منطقة ضلاع همدان شمال العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن القصف الجوي استهدف منصة للصواريخ الباليستية في منطقة الكسارة بضلاع همدان.

وأضافت أن مقاتلات التحالف قصفت منصة للصواريخ الباليستية في منطقة الكسارة، التي حولتها جماعة الحوثي إلى منطقة عسكرية مغلقة.

ونزح عدد من العائلات بقرية القازة الواقعة جنوب غرب مديرية الدريهمي بالحديدة، جراء قصف ميليشيات الحوثي الانقلابية على القرى والمناطق السكنية.

وأكد مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت مناطق وقرى سكنية متفرقة في مديرية الدريهمي بقذائف الهاون المدفعية والأسلحة المتوسطة، وأضافت أن عددا من العائلات اضطرت إلى النزوح متجهة إلى مناطق آمنة، خوفا على أرواحهم نتيجة القصف المستمر. يذكر أن عشرات آلاف من العائلات نزحوا من منازلهم منذ انطلاق الهدنة الأممية، جراء قصف ميليشيات الحوثي الإجرامية لمساكنهم وتحويل بعضها الآخر إلى ثكنات عسكرية، وفق الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

من جانبه نفى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، صحة ما تردده ميليشيات الحوثي عن منع تدفق المشتقات النفطية لمناطق سيطرتها، وأوضح أن هذه الأكاذيب التي ترددها الميليشيات مغالطة فاضحة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي، ومحاولة مكشوفة للتنصل عن مسؤوليتها في إفشال تنفيذ آلية تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة، ودفع رواتب موظفي الدولة كافة بإشراف المبعوث الأممي.

وحمل الإرياني ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن تعقيد الأوضاع الإنسانية بمناطق سيطرتها، والناتجة عن إيقاف رواتب الموظفين ونهب إيرادات الدولة وفرض جبايات غير قانونية، والاستغلال والتلاعب بالمخزون المتوفر من الوقود لبيعه في السوق السوداء وتمويل أنشطتها الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول الجوار، وكسر العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

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إلى ذلك طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأمم المتحدة، بفتح تحقيق جاد في استهداف أحد ضباط الارتباط بفريقها في لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات بمحافظة الحديدة، وجددت مطالبها بنقل مقر بعثة الأمم المتحدة في الحديدة إلى مكان محايد ومتوسط لطرفي النزاع.

وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، أن رئيس الفريق الحكومي محمد عيضة، أكد أن التصعيد العسكري لجماعة الحوثي في جبهات الساحل الغربي وخاصة الدريهمي ومدينتي الحديدة وحيس، يكشف عن مخطط شامل لنسف اتفاق السويد.

واتهم عيضة الحوثيين باستهداف حي المنظر بمدينة الحديدة بالصواريخ، وشن حرب إبادة ضد سكان مدينة حيس، والتسبب في تزايد سقوط أعداد الضحايا المدنيين مما يؤكد عدم رغبة الجماعة في السلام.

وقتل ضابط الارتباط في الفريق الحكومي العقيد محمد الصليحي، برصاص الحوثيين في مارس الماضي، مما دفع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى تعليق عملها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار واشترطت نقل مقر بعثة الأمم المتحدة إلى موقع محايد. وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أجرت الأحد الماضي لقاء مماثلا مع فريق الحوثيين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

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