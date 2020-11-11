1922 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1922 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 98829 حالة.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1915 حالة إصابة بين المقيمين و7 حالات بينالوافدين.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 763.
وذكرت أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24
وسجلت لبنان، يوم الثلاثاء، 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 96907 حالات، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
كما أفادت الوزارة بتسجيل 17 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 749.
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