5461 إصابة جديدة و81 حالة وفاة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5461 إصابة مؤكدة جديدة، بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 270 ألفا و626 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 81 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4506 حالات، كما تم تسجيل 4892 حالات شفاء ليبلغ إجمالي حالات التعافي
وتستعد السلطات المغربية لإطلاق حملة تطعيم شاملة على مستوى البلاد، بتوزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع المقبلة، وتهدف السلطات من وراء الحملة إلى توفير اللقاح للسكان، باعتباره وسيلة للتحصين ضد الفيروس، والتحكم في انتشاره، ووجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بتعبئة كل الوسائل من أجل إنجاح هذه الحملة.
وكان المغرب أعلن في أغسطس الماضي إبرام اتفاق مع مجموعة "سينوفارم" الصينية بشأن المرحلة الثالثة لتجارب سريرية على لقاح مضاد للفيروس، وفي وقت لاحق تم التأكيد أن هذه التجارب أكدت فعالية اللقاح.
وستعطى الجرعات الأولى من اللقاح الموعود للمواطنين الأكثر عرضة للخطر، وفي أعلى القائمة العاملون في قطاع الرعاية الطبية والأمن والتعليم، وكذلك كبار السن المعرضون لخطر الإصابة الشديدة بالفيروس.
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