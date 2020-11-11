ألمانيا تتلقى 100 مليون جرعة من لقاح بيونتيك وفايزر

أكدت المتحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، هانو كاوتز، اليوم الأربعاء، أن بلاده تتوقع تلقي 100 مليون جرعة من لقاح شركتي "بيونتيك" و "فايزر" ضد فيروس كورونا.
وأكد كاوتز أنه سيتم ذلك بموجب اتفاق أبرمه الاتحاد الأوروبي لتوريد 300 مليون جرعة من اللقاح.
وقال كاوتز، خلال إحاطة إعلامية: "الحديث في الواقع يدور عن لقاح "بيونتيك". يتعلق الأمر بواقع أن
وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها وافقت على إبرام عقد رابع لشراء لقاحات ضد فيروس كورونا. هذه المرة، يتم إبرام اتفاق مع شركة "بيونتيك" الأمريكية و"فايزر" الألمانية لشراء ما يصل في المجموع إلى 300 مليون جرعة من لقاحهما ضد "كوفيد-19".
بالإضافة إلى ذلك، وقعت المفوضية الأوروبية بالفعل ثلاثة عقود لشراء لقاحات محتملة ضد فيروس كورونا مع شركات "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" و "سانوفي - جي إس كي".
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