خلال احتفالات يوم المحاربين القدامى.. ترامب يتجنب لقاء بايدن

شارك الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، في حدث عام انضم إليه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لكن في مكان منفصل، في ما أعتبر إشارة على اتساع الفجوة بين الإدارة القادمة والحالية.

واصطحب بايدن زوجته في الاحتفال بيوم المحاربين القدامى عند النصب التذكار للحرب الكورية في فيلادلفيا، لوضع إكليل من الزهور.

كما أصدر بيانا أشار فيه إلى الدين المستحق للقوات المسلحة، وقال إن الواجب المقدس الحقيقي للأمة هو إعداد وتجهيز قواتنا

التي نرسلها إلى طريق الأذى، والعناية بهم وبعائلاتهم. عندما يعودون إلى الوطن.

حضر ترامب مراسم وضع إكليل من الزهور في طقس ممطر في مقبرة أرلينجتون الوطنية عبر نهر بوتوماك من واشنطن. ولم يدل بأي تصريحات علنية.

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وقال في بيان مكتوب صدر في وقت سابق اليوم: "إننا نتمتع بامتيازات السلام والازدهار والحرية بسبب قدامى المحاربين، ونحن مدينون لهم إلى الأبد

بما لا يقاس".

كان بو، نجل بايدن، رائدا في الحرس الوطني لديلاوير وتوفي في عام 2015 بسرطان الدماغ. غالبا ما تحدث بايدن بشكل عاطفي عن خدمة ابنه خلال الحملة الانتخابية.

وجعلت جيل بايدن زوجات العسكريين وأسرهم إحدى القضايا المميزة لها عندما عمل بايدن كنائب رئيس باراك أوباما، ويقول مساعدوها أن هذا قد يكون أحد الملفات الرئيسية لها كسيدة أولى.

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن "بالعمل بشكل صحيح"، وتجاهل رفض دونالد ترامب الشديد لقبول نتيجة الانتخابات باعتباره "غير منطقي"، حتى مع تحذير الديمقراطيين في أماكن أخرى من أن تصرفات الرئيس الجمهوري كانت خطيرة.