هجوم جدة يشعل التريندات.. تعرف على القصة الكاملة

تصدر هجوم جدة في المملكة العربية السعودية، مؤشر البحث العالمي جوجل، في المملكة والوطن العربي.

وأكدت منطقة مكة في بيان اليوم الأربعاء، إصابة شخصين في هجوم جدة أحدهما موظف بالقنصلية الفرنسية والآخر فرد أمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم إمارة مكة سلطان الدوسري، إن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم، حادثة اعتداء جبان أثناء حضور عدد من القناصل لمناسبة في جدة نتج عنها إصابة أحد موظفي القنصلية الفرنسية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.

الخارجية الفرنسية وقوع هجوم في مدينة جدة السعودية وإصابة عدد من الأشخاص

التلفزيون السعودي: طوق أمني متكامل حول مقبرة لغير المسلمين في جدة

هجوم في جدة

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أكدت أن هجوما وقع في مدينة جدة السعودية، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وأشارت "رويترز"، إلى أن الخارجية الفرنسية دانت الهجوم الذي وقع أثناء مراسم الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وقالت: "تدين السفارات التي كانت تشارك في مراسم الذكرى هذا الهجوم الجبان وغير المبرر على الإطلاق، وتدعو السلطات السعودية إلى إلقاء أكبر قدر ممكن من الضوء على هذا الهجوم، وتحديد الجناة وملاحقتهم".

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طوق أمني متكامل

فيما قالت قناة الإخبارية السعودية، إن قوات الأمن فرضت طوقًا أمنيًا متكاملًا حول مقبرة لغير المسلمين في جدة.

ونقلت القناة عن مراسلها في موقع الحدث أن الحالة أمنية مستقرة في محيط مقبرة

هجومًا بالمتفجرات

لغير المسلمين بجدة، وبانتظار بيان يوضح تداعيات الحادثة.

وقالت الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن "هجومًا بالمتفجرات نفذ، اليوم الأربعاء، في مقبرة لغير المسلمين في السعودية".

وأكدت فرنسا، في بيان نقلته "فرانس بريس"، أنه تم الهجوم داخل مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة، ما أدى لوقوع جرحى.

​ وأشارت إلى أن "الهجوم وقع أثناء تأدية مراسم ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى التي تصادف في الحادي عشر من نوفمبر الجاري.

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نهاية الحرب العالمية الأولى

وجاء في نص البيان: إن "الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الأولى في المقبرة غير الإسلامية في جدة، وشارك فيها القنصل الفرنسي وغيره من الشخصيات الدبلوماسية، كانت هدفاً لهجوم بالمتفجرات هذا الصباح، ما تسبب بسقوط جرحى".

وأدانت الخارجية الفرنسية في بيانها الهجوم، مؤكدة أنه هجوم "غير مبرر وجبان"، والذي تم أثناء وجود عدد من القناصل من بينهم القنصل الفرنسي في السعودية.