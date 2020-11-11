تكليف الأمير سلمان بن حمد برئاسة مجلس وزراء البحرين

أصدر حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمر ملكي، اليوم الأربعاء، بتكليف ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، برئاسة مجلس الوزراء في البلاد.
وصدر القرار عقب إعلان الديوانالملكي البحريني عن وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
وكشف الديوان الملكي وفاة رئيس الوزراء صباح اليوم الأربعاء، في مستشفى "مايو كلينك" بالولاياتالمتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمانه إلى البحرين، وسوف تقتصر على عدد محدود من الأقارب.
وأعلن العاهل البحريني الحداد الرسمي لمدة أسبوع على وفاة خليفة، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم الخميس.
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