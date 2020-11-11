أكد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، أن الأنباء المتداولة عبر القنوات التليفزيونية في البلاد، والتي تفيد بأن هناك حالة انفراج في الوضع الوبائي جراء انتشار فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد - 19) مخالفة للواقع.
الوطنية لمواجهة فيروس (كورونا) اليوم الأربعاء- إلى آخر البحوث العلمية في المعمال الصحية العالمية حول لقاح ضد فيروس (كوفيد- 19)، برعاية شركة (فايزر) الذي وصفته منظمة الصحة العالمية باللقاح الواعد للغاية، داعيًا الجهات الصحية المعنية والخبراء للاستعداد التام لاستعمال هذا اللقاح إذا ثبتت فعاليته وتوفير الإمكانيات الكفيلة لجلبه إلى تونس في أقرب وقت.
ولفت رئيس الحكومة التونسية -خلال الاجتماع الدوري للهيئة
يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت، في بيان أمس الثلاثاء، ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" إلى 2006 حالات، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 72 ألفًا و993 مصابًا.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس: الحديث عن انفراج الوضع الوبائي مخالف للواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.