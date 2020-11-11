الأردن تدين الهجوم على إحدى المقابر بمدينة جدة

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، الهجوم الجبان الذي استهدف إحدى المقابر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وأدى إلى إصابةشخصين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، في بيان أوردتهوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الجبان الذي استهدف الأبرياء ويتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، معربًا عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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