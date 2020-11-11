595 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

سجلت السلطات الصحية البريطانية 595 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، في أعلى حصيلة يومية منذ مايو.

كما سجلت 22950 إصابة بالفيروس في أحدث الأرقام اليومية ارتفاعا من 20412 يوم أمس الثلاثاء.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قال أمس الثلاثاء إن الحكومة طلبت من هيئة الصحة الوطنية أن تكون جاهزة لتوزيع أي لقاح لفيروس كورونا

اعتبارا من بداية ديسمبر.

وأشار إلى أن "نشر اللقاح سيستغرق بعض الوقت"، حيث أن "الأولوية ستكون للشرائح الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس".

وسجلت بريطانيا ، 532 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ذلك يأتى كأعلى معدل للوفيات بكورونا منذ مايو، وفقًا لقناة العربية.

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وأظهرت بيانات رسمية صدرت يوم

الثلاثاء، أن معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفع إلى 4.8 % خلال الربع الثالث من العام الحالى مدفوعة بأكبر عدد ربع سنوى من حالات تسريح العمالة يتم تسجيله على الإطلاق.

ن جانبها، أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن هذه النسبة تعكس موجة من تدني عدد الوظائف وتسريح العمالة في الوقت الذى يستعد فيه أرباب العمل للإلغاء التدريجى لخطة الإغلاق الحكومية، التى تم تمديدها الآن حتى نهاية شهر مارس المقبل.