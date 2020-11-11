بومبيو يحذر من أي تعامل مع إيران

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة له على «تويتر»، من أي تعامل مع طهران، مهددا بعقوبات رادعة في حال حدوث ذلك. وقال بومبيو في تغريدته على «تويتر»، إن رسالة الولايات المتحدة واضحة، وهي أن من يتعامل مع إيران يخاطر بالوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية، كما شدد بومبيو على أن واشنطن ملتزمة بالتصدي لأي نشاط إيراني يهدد أمنها القومي.

وفي تغريدة أخرى، قال: «أترقب زيارتي لأوروبا والشرق الأوسط لعقد لقاءات مع نظرائي حول عدة أمور مهمة، ومن ضمنها مواجهة سلوك إيران الخبيث، والفرص التي توفرها اتفاقيات أبراهام، وتعزيز الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم».

وتغريداته جاءت بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات مرتبطة بإيران على 6 شركات و4 أشخاص، بتهمة تسهيل شراء شركة عسكرية إيرانية بضائع حساسة، بما في ذلك بضائع إلكترونية تستخدم في شركة الاتصالات الإيرانية، وهي شركة عسكرية إيرانية مدرجة في القائمة السوداء من قبل واشنطن والاتحاد الأوروبي.

وجمدت الخزانة الأمريكية الأصول الأمريكية للمدرجين في القائمة السوداء بشكل يمنع الأمريكيين من التعامل معهم، وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن النظام الإيراني يستخدم شبكة عالمية من الشركات لتعزيز قدراته العسكرية. ومن بين الشركات التي أدرجت تحت العقوبات، شركة «هدى» التجارية الإيرانية وشركة «آرتین تابان» الصناعية ومقرها إيران، بالإضافة إلى شركة «ناز» ومقرها الصين، وشركة «سولتيك» ومقرها بروناي.