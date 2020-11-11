11 ألف إثيوبي لجأوا إلى السودان فرارا من النزاع

ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا) عن مسؤولين حكوميين أن أكثر من 8 آلاف إثيوبي لجأوا إلى شرق السودان هربا من القتال في منطقة تيغراي المتمردة خلال 48 ساعة. وبينت أن 6 آلاف إثيوبي وصلوا إلى ولاية القضارف و1100 إلى ولاية كسلا. وكان مسؤولون من هاتين الولايتين الواقعتين في شرق السودان أعلنوا الثلاثاء وصول 1500 لاجئ من إثيوبيا. وفي مواجهة حال الطوارئ المستجدة، شرع مزارعون في القضارف في جمع الغذاء وتوفير أماكن إيواء للوافدين، وفق مصدر حكومي نقلت عنه «سونا» قوله إنّ نحو مئتي ألف إثيوبي ممكن أن يلجؤوا إلى السودان.
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