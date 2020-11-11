11 ألف إثيوبي لجأوا إلى السودان فرارا من النزاع

واصل عدد الإثيوبيين الذين عبروا الحدود إلى السودان في الارتفاع ليصل إلى أحد عشر ألفا وفق مسؤول حكومي سوداني. وقال السر خالد مسؤول مكتب حكومة السودان للاجئين في ولاية كسلا لفرانس برس عبر الهاتف «في منطقة حمداييت بولاية كسلا ارتفع عدد الواصلين من 2000 إلى 6 آلاف خلال يوم واحد فقط». وفي منطقة القدي بولاية القضارف وصلت الأعداد إلى خمسة آلاف ليصبح إجمالي الواصلين 11 ألفا، وما زالت التدفقات في الولايتين مستمرة على مدار الساعة».

ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا) عن مسؤولين حكوميين أن أكثر من 8 آلاف إثيوبي لجأوا إلى شرق السودان هربا من القتال في منطقة تيغراي المتمردة خلال 48 ساعة. وبينت أن 6 آلاف إثيوبي وصلوا إلى ولاية القضارف و1100 إلى ولاية كسلا. وكان مسؤولون من هاتين الولايتين الواقعتين في شرق السودان أعلنوا الثلاثاء وصول 1500 لاجئ من إثيوبيا. وفي مواجهة حال الطوارئ المستجدة، شرع مزارعون في القضارف في جمع الغذاء وتوفير أماكن إيواء للوافدين، وفق مصدر حكومي نقلت عنه «سونا» قوله إنّ نحو مئتي ألف إثيوبي ممكن أن يلجؤوا إلى السودان.