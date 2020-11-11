ملك البحرين يكلف ولي العهد برئاسة مجلس الوزراء

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمرا ملكيا برقم (44) لسنة 2020، بتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة برئاسة مجلس الوزراء، وذلك وفقا لما أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا". ومن المقرر أن يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وأعلن الديوان الملكي البحريني، اليوم، وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
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