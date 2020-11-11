إدانات عربية لهجوم جدة… وتضامن كامل مع السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 08:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2020 7:02 مساءً

بعد استهداف مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة غرب السعودية، توالت الادانات من الدول العربية للاعتداء.

البرلمان العربي دان “التفجير الإرهابي”، حيث أعرب رئيس البرلمان العربي عن “تضامن البرلمان التام مع السعودية وثقته في قدرتها على حماية منشآتها الحيوية وأمن وسلامة مواطنيها وتصديها بكل حزم للجماعات الإرهابية”. وأشاد بالتعامل الفوري لقوات الأمن السعودية مع هذا العمل “الإرهابي الجبان”.

كما دولة الإمارات دانت “الاعتداء الجبان”، حيث أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا العمل، الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

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وأكدت الوزارة “تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها”. كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ودانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة العمل “الإرهابي”، الذي وقع بمقبرة في جدة بالسعودية. وأكت وقوف البحرين في صف واحد إلى جانب السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لبسط الأمن والاستقرار في أراضيها.

كما دانت الكويت الهجوم “الجبان” الذي استهدف إحدى المقابر في مدينة جدة، واعتبرت وزارة الخارجية الكويتية أن “هذه الأعمال التي تستهدف الأبرياء تمثل صوراً لبشاعة العنف والتطرف والغلو”، وأكدت على تضامن الكويت مع السعودية “في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها”.

ودانت مصر بأشد العبارات “الهجوم الغاشم الذي وقع في مدينة جدة”، وأعربت مصر عن استهجانها البالغ “لهذه الممارسات النكراء التي تتبرأ منها الفطرة الإنسانية السوية”، موكدةً وقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.