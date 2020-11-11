هل يملك العراق الإمكانات اللوجستية لتوزيع جرعات لقاح “كورونا”؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 08:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

لا يزال العالم يترقب لقاح لفيروس كورونا الذي سيقلب الأرض رأساً على عقب ويخلص البشرية من فيروس طاردها لأكثر من عام تقريباً.

وفي الوقت الذي استبشر فيه العالم بأخبار التوصل إلى لقاح ذي فعالية عالية لفيروس كورونا، بدا الطبيب العراقي أحمد سمير (اسم مستعار) غير متفائل.

وأعلنت شركتا فايزر وبايونتيك التوصل إلى لقاح أثبت فعالية بنسبة 90 في المئة في الحماية من العدوى بفيروس كورونا، ما أثار حالة ارتياح عالمي بعد نحو عام من التوتر الذي أثاره الفيروس.

ووصلت إصابات فيروس كورونا في العراق إلى أكثر من 505 ألف إصابة مؤكدة، فيما وصلت الوفيات المؤكدة بالفيروس إلى نحو 11500 وفاة، في حين يتوقع الكثير من المختصين أن الأرقام الحقيقية للوفيات والإصابات قد تكون أعلى بكثير.

وقال الطبيب إن العراق “لا يمتلك الإمكانات اللوجستية اللازمة لتوزيع جرعات اللقاح وخزنها ونقلها إلى كل أطرافه”. ويحتاج اللقاح، بحسب الشركة المصنعة، إلى البقاء في درجة حرارة لا تقل عن 70 درجة تحت الصفر، ولا يمكن أن ترتفع درجة الحرارة على قنينة اللقاح أكثر من 4 مرات قبل أن تعطى للمريض.

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ويقول الطبيب إن “بعض المستشفيات العراقية تحتوي ثلاجات قد تكون ملائمة، لكن المشكلة الحقيقية هي في نقل اللقاح إلى أطراف المدن التي لا تمتلك مثل هذا النوع من الثلاجات، وأيضا إيجاد مساحات الخزن الكافية لتخزين الملايين من عبوات اللقاح التي يحتاجها العراقيون”.

ودأبت وزارة الصحة العراقية على التأكيد بأنها تعمل على الحصول على لقاحات للفيروس، وأعلنت انضمامها إلى تحالف دولي للحصول على لقاح صيني مفترض، لم يعرف بعد مدى فعاليته.

ويعطى اللقاح المعلن عنه مؤخرا على جرعتين تفصل بينهما عدة أيام، وهو ما يمثل تحديا آخر بحسب سمير الذي يقول إن “نقل اللقاح وتوزيعه لمرة واحدة هو تحد كبير، فكيف سيمكن تحقيق العملية مرتين بفاصل زمني قصير نسبيا؟”. لكن مصدر مسؤولا من وزارة الصحة العراقية أكد أن “العراق قادر على توزيع اللقاح ونقله بكفاءة”.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن “السيارات المبردة متوافرة بكثرة في العراق، كما أن وزارة الصحة تمتلك عشرات المخازن المبردة في أنحاء مختلفة من البلاد، ويمكن نقل الناس إلى مراكز توزيع اللقاح إذا تعذر نقل اللقاح إليهم”.

ولم تعرف حتى الآن أسعار جرعة اللقاح الواحدة، أو متى يمكن البدء في تصنيعها وبيعها على نطاق واسع، لكن بعض الدول والاتحادات الدولية، مثل الاتحاد الأوربي، وضعت بالفعل طلبات لشراء مئات ملايين الجرعات.