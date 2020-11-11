حكم قضائي يلغي تعيينات عبد اللطيف وهبي في فريق “البام” بمجلس النواب 

كسب الرئيس السابق لفريق حزب الأصالة والمعاصرة، محمد أبو درار، معركة قضائية ضد أمينه العام، عبد اللطيف وهبي، وصدر لصالحه اليوم الأربعاء، حكم ابتدائي يلغي قرار إقالته من منصبه المذكور، مسقطا بذلك تعيين رشيد العبدي رئيسا لفريق الحزب بمجلس النواب.

ويخوض أبو درار معارك قضائية في مواجهة قرارات أمينه العام، وبعدما أسقطت المحكمة الابتدائية بالرباط، دعوى له لإبطال قرارات وهبي بشأن تعيين الأمناء الجهويين، وباقي القرارات التي صدرت باسمه الأمين العام او باسم مكتبه السياسي المؤقت، عادت المحكمة نفسها في دعوى أخرى، لتأييد طلب أبو درار إبطال عزله من منصبه كرئيس لفريق الحزب.

وكان حكيم بنشماش، الأمين العام المطاح به في فبراير الفائت، قد عين أبو درار رئيسا للفريق، لكن وبمجرد ما تسلم خلفه، وهبي، قيادة الحزب، قام بعزله.

أبو درار كان واحدا من الأفراد القلائل الذين دعموا بنشماش ضد تيار “المستقبل”.

مصدر مقرب من الأمين العام للحزب قال لموقع “اليوم 24″، إن المؤسسة المختصة في الحزب “سوف تقدم استئنافا على هذا الحكم”.