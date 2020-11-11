شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 سجلت الجزائر اليوم الأربعاء رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعدما رصدت وزارة الصحة 840 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 87 حالة عن حصيلة يوم أمس.

Advertisements وبذلك بلغ إجمالي الإصابات إلى 64 ألفا و286 منذ اكتشاف الوباء نهاية فبراير الماضي. ودعا رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، في وقت سابق اليوم، الجزائريين للالتزام بالتدابير الصحية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

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