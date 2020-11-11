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الإمارات تدين الاعتداء الجبان على مقبرة لغير المسلمين في جدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 11 نوفمبر 2020

أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة غرب المملكة العربية ، وأدى إلى إصابة شخصين بجروح.

 

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا العمل، الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

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وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

 

كما أعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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