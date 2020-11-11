الإمارات تدين الاعتداء الجبان على مقبرة لغير المسلمين في جدة

الأربعاء 11 نوفمبر 2020

أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية، وأدى إلى إصابة شخصين بجروح.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا العمل، الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

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وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.