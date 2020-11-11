شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. وفيات كورونا تتجاوز 50 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في بريطانيا 50 ألفا اليوم الأربعاء مع زيادة مؤخرا في الإصابات تنذر بمرحلة جديدة عصيبة في الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من الجائحة.

وسجلت بريطانيا أعلى حصيلة رسمية للوفيات بكوفيد-19 في أوروبا، وأمر رئيس الوزراء بوريس جونسون بإعادة فرض إجراءات العزل العام لمدة شهر في إنجلترا في ظل مخاوف من موجة ثانية للعدوى قد تفوق طاقة القطاع الصحي.

وأظهرت الأرقام الحكومية الجديدة وفاة 595 حالة جديدة اليوم الأربعاء ثبتت إصابتها بكوفيد -19 خلال الثماني وعشرين يوما الماضية وهو أعلى رقم للوفيات في يوم واحد منذ وفاة 614 في 12 مايو أيار.

ورفع هذا الرقم إجمالي الوفيات بكوفيد-19 إلى 50365 وفاة.