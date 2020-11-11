شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 ريختر بجنوب الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الاربعاء زلزالاً بقوة 4.6 على مقياس ريختر في جنوب غرب الكويت (منطقة المناقيش - ام قدير) وحدث الزلزال في الساعة 05:58 مساءً بتوقيت دولة الكويت على عمق 11 كم .

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