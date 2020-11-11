شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 1ر4 ريختر في منطقة أم قدير غربي الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الأربعاء زلزالا قوته 1ر4 على مقياس ريختر في منطقة ام قدير غربي الكويت. ووقع الزلزال الساعة 1758 بالتوقيت المحلي (1458 بتوقيت جرينتش ) على عمق 11 كم. وتقع منطقة ام قدير غرب الكويت العاصمة، وهي منطقة بها حقلان نفطيان، وشعر بالهزة الارضية معظم سكان المحافظات الكويتية .

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