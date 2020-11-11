شكرا لقرائتكم خبر عن 10.3 مليون إصابة بكورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 5ر1%، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 3ر10 مليون إصابة حتى الساعة السادسة و دقيقة صباح اليوم الأربعاء بتوقيت نيويورك مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الاثنين ، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية وهي 3ر1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية تكساس أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة وهي 01ر1 مليون حالة، بزيادة 2ر1 % عن الفترة نفسها من اليوم السابق.

وسجلت ولاية وايومنج زيادة بنسبة 8ر6 % في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل إجمالي الحالات بها إلى 19 الفا و .242 وشهدت ولاية ميسوري أعلى عدد من حالات الوفاة المسجلة في الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 142 شخصاً.