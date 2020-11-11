شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات : اعتداء جدة " جبان " ويتنافي مع المبادىء الدينية والان نبدء بالتفاصيل
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداء الجبان في مدينة جدة، والذي أدّى إلى إصابة شخصين بجروح.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها عن استنكارها وادانتها الشديدين لهذا العمل الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
وأكدت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة ، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد لأمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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