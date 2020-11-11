الجنابي يدعو الى التصويت من اجل رواتب الموظفين

دعا النائب زياد الجنابي، الاربعاء، الى التصويت من اجل رواتب الموظفين في اشارة الى مشروع قانون تمويل العجز المالي.

وقال الجنابي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، "علينا جميعاً تحمل المسؤولية وان نصوت من اجل الرواتب".

وانهت اللجنة المالية البرلمانية، الاربعاء، مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز المالي، فيما قررت رفعه للتصويت بجلسة اليوم.