وبلغ عدد الإصابات 642 موزعة كالآتي: أبو غريب ——————62

ابو دشير ——————20

الاسكان ——————7

الاعلام ——————11

البياع ——————6

التاجي ——————21

التراث ——————7

الحرية ——————36

الخطيب ——————8

الــدورة -———-——24

الدولعي ——————6

الرحمانية ——————5

السيدية ——————13

الشالجية ——————15

الشعلة ——————27

الطارمية ——————33

الطوبجي ——————8

العلاوي ——————4

العطـيـفيـة -—————1

الغزالية ———————18

القادسيـة —————-15

الكاظميـة —————18

المحمودية —————38

المـعالـف —————8

المكاسب —————-6

المنصور —————-25

المواصلات -————-7

الوشاش —————- 12

اليـرموك ——-———24

اليوسفية —————-1

حي الجامعة ————-26

حي الجهاد -————37

حي الخضراء -————1

حي العامل -————-32

حي العدل ——-——-26

ســويـب —————6

شارع حيفا ———--—6

سكنة جانب الرصافة -——— 4

محافظة النجف -———1

محافظة بابل —--——3

محافظة ميسان -———1 الاعلام ——————11البياع ——————6التاجي ——————21التراث ——————7الحرية ——————36الخطيب ——————8الــدورة -———-——24الدولعي ——————6الرحمانية ——————5السيدية ——————13الشالجية ——————15الشعلة ——————27الطارمية ——————33الطوبجي ——————8العلاوي ——————4العطـيـفيـة -—————1الغزالية ———————18القادسيـة —————-15الكاظميـة —————18المحمودية —————38المـعالـف —————8المكاسب —————-6المنصور —————-25المواصلات -————-7الوشاش —————- 12اليـرموك ——-———24اليوسفية —————-1حي الجامعة ————-26حي الجهاد -————37حي الخضراء -————1حي العامل -————-32حي العدل ——-——-26ســويـب —————6شارع حيفا ———--—6سكنة جانب الرصافة -——— 4محافظة النجف -———1محافظة بابل —--——3محافظة ميسان -———1 وبلغ عدد حالات الشفاء: 300، والوفيات: 2

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كانت هذه تفاصيل خبر 642 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الكرخ موزعة بهذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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