مصرع وإصابة أربعة منتسبين في الرد السريع بحادث سير في العمارة

افاد مصدر امني، الاربعاء، بمصرع وإصابة أربعة منتسبين في الرد السريع بحادث سير في مدينة العمارة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "منتسباً في قوات الرد السريع لقي مصرعه واصيب ثلاثة اخرون نتيجة انقلاب مركبتهم ضمن منطقة ابو عربانة الواقعة على طريق العمارة - فجر"، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

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