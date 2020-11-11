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الخليج 365 تنشر نص النسخة المعدلة لقانون تمويل العجز المالي

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تنشر الخليج 365، نص النسخة المعدلة لقانون تمويل العجز المالي الذي من المقرر أن يصوت عليه البرلمان في جلسة اليوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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